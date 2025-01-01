Marlies - Das rätselhafte KaleidoskopJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 21: Marlies - Das rätselhafte Kaleidoskop
45 Min.Ab 12
Die Cousine von Marlies (47) wird tot aufgefunden. Die Polizei geht von Selbstmord aus. Doch Marlies bekommt in ihren Träumen mysteriöse Hinweise von ihrer toten Cousine und macht sich auf, das Rätsel zu lösen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH