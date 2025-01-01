In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 22: Angela - Leiche im Kofferraum
44 Min.Ab 12
Das Leben von Angela (28) gerät von einem Moment auf den anderen aus den Fugen. Bei einer Verkehrskontrolle wird im Kofferraum ihres Freundes eine Leiche gefunden!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH