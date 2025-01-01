Christiane - Schicksalhafte TräumeJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 25: Christiane - Schicksalhafte Träume
44 Min.Ab 12
Christiane (25) hat einen Albtraum: Eine Erpresserbande droht, die gesamte Stadt mit vergiftetem Essen zu töten. Am nächsten Morgen hört Christiane die Nachricht im Radio - und ist geschockt.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
