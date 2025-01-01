In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 27: Der Mann mit dem Koffer
44 Min.Ab 12
Ein verzwickter Fall für die Kommissare: ein verschwundenes Mädchen (17), ein gestohlenes Auto, ein Einbruch in einer Kneipe und ein mysteriöser Zeuge, der das Mädchen gesehen hat. Wie hängt das zusammen?
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH