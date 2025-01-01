In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 31: Ariane - Teuflische Spielchen
45 Min.Ab 12
Bei Ariane (36) und ihrem Freund Sven wird eingebrochen. Fast gleichzeitig wird Svens Chef Theo tot aufgefunden. Und die neuen Freunde Geli und Marc benehmen sich auch äußerst seltsam ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH