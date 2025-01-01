In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 35: Belinda - In letzter Sekunde
45 Min.Ab 12
Belindas (27) Kollegin verschwindet spurlos aus dem Biomarkt. Doch es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen. Belinda ermittelt auf eigene Faust und kommt einem unglaublichen Geheimnis auf die Spur.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH