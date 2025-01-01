In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 42: Marvin - Der Feuerteufel
45 Min.Ab 12
Ein anonymer Tipp macht Feuerwehrmann Marvin (42) zum Hauptverdächtigen in einer Serie von Brandstiftungen. Jemand will ihm schaden. Doch die Bedrohung lauert nicht da, wo er sie erwartet.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH