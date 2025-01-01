Gregor - Geheimnisvolle VeränderungJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 52: Gregor - Geheimnisvolle Veränderung
43 Min.Ab 12
Gregors (42) Frau Lucie hat plötzlich Geheimnisse. Ein anderer Mann? Oder gar ein Verbrechen? Gemeinsam gehen Gregor und Stieftochter Mina der Sache auf den Grund.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH