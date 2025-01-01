In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 55: Ben - Im falschen Licht
44 Min.Ab 12
Bens (22) Mitbewohner Stefan wird in einer Lasertaghalle erschossen. Als Sportschütze gerät Ben unter Verdacht. Doch auch die Schwester des Toten kann schießen - und sie hat mit ihrem Bruder gebrochen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH