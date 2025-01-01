In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 61: Die entführte Braut
41 Min.Ab 12
Julia (28) ist eine Zeugin in einem Mordfall. Doch dann wird sie entführt und zum Widerruf ihrer Aussage gezwungen. Für die Polizei beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Doch die Täter sind den Ermittlern immer einen Schritt voraus.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH