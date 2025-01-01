In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 14: Soulfood und Bauchtanz
42 Min.Ab 12
Das Lokal "Prohibition Grille" in Everett, Washington, braucht Unterstützung von Chefkoch Gordon Ramsay. Dort führen unter anderem Frauen - gemeinsam mit der Besitzerin - zwischen den Gästen Bauchtänze auf. Die Besitzerin war früher Bauchtänzerin und wollte diesen Teil ihres Lebens mit ihrem Restaurantgeschäft kombinieren. Allerdings wird deutlich, dass sie naiv ist und nicht sonderlich viel Erfahrung in der Gastronomie hat. Kann Ramsay ihr trotz totaler Frustration helfen?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
