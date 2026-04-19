Aufregende Suche in Kuba: Nicole vermisst ihren VaterJetzt kostenlos streamen
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Folge 10: Aufregende Suche in Kuba: Nicole vermisst ihren Vater
46 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Nicole kommt 1988 als Tochter einer Deutschen und eines Kubaners in der DDR zur Welt. Das Familienglück scheint perfekt - bis der Vater Ovidio das Land verlassen muss. Er verspricht, wiederzukommen, doch irgendwann reißt der Kontakt plötzlich ab.
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Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Endemol Shine Germany GmbH & © Season 2: Sat.1