Vier Brüder, vier Geschichten: Kann Julia endlich alle vereinen?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 12: Vier Brüder, vier Geschichten: Kann Julia endlich alle vereinen?
46 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12
Als Klaus seinen Bruder Ulli kennenlernt, von dem er bislang nichts wusste, gerät seine Welt ins Wanken. Ulli wurde als Baby zur Adoption freigegeben und findet seine leibliche Familie erst nach über 40 Jahren. Nach dem Tod ihrer Mutter wird Klaus von einem weiteren Bruder aus Dänemark kontaktiert, der ebenfalls zur Adoption freigegeben wurde. Dieser hat widerum Unterlagen, in denen von Dieter, einem vierten Bruder, die Rede ist. Kann Julia die vier Geschwister vereinen?
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Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Endemol Shine Germany GmbH & © Season 2: Sat.1