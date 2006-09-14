Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 210

Staffel 14Folge 15vom 14.09.2006
43 Min.Folge vom 14.09.2006Ab 6

Frederik versucht die Ruhe zu bewahren. Doch als Julia vorschlägt, Daniel zu informieren, reagiert er gereizt. Jan startet bei Silke eine weitere Offensive, doch die weist ihn kurzerhand aus der Wohnung. Entsetzt muss die verbliebene Familie Gravenberg feststellen, was Annabelle vor ihrer Abreise für einen Schaden angerichtet hat. Nina entdeckt beim Fotografieren zufällig ihren Onkel Dietmar und wird Zeugin eines interessanten Vorgangs.

