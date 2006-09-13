Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 209

TelenovelaStaffel 14Folge 14vom 13.09.2006
Folge 209

Folge 209Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 14: Folge 209

43 Min.Folge vom 13.09.2006Ab 6

Trotz ihrer Sehnsucht nach Daniel, versichert Julia Frederik ihre Liebe und freut sich auf die gemeinsame Hochzeit. Birgit bekommt eine erneute Hiobsbotschaft von ihrem Ex-Mann Dietmar. Frederik setzt sich mit Julia und Patrizia zusammen. Gemeinsam diskutieren sie über die Zukunft der Manufaktur, als plötzlich Beschwerden von den Mitarbeitern kommen: Die Gehälter sind nicht überwiesen worden. Patrizia geht dem Ganzen auf den Grund und macht eine furchtbare Entdeckung.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen