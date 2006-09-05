Julia - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 204
43 Min.Folge vom 05.09.2006Ab 6
Julia bewundert Daniels konsequente Haltung, allmählich scheint er wieder zu sich selbst zu finden. Während Niko und Tim im Cosy in Streit geraten, schweben Silke und Andreas ein Stockwerk höher in Lebensgefahr. Patrizia ist angesichts der zerstörten Familie schockiert, doch als sie sich um Aussöhnung bemüht, muss sie eine harte Abfuhr einstecken. Charlotte eröffnet Kolja, dass sie mit Marie in die Schweiz gehen wird, und dass sie sich wünscht, dass er sie begleitet. Wie wird er sich entscheiden?
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises