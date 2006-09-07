Julia - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 205
43 Min.Folge vom 07.09.2006Ab 6
Frederik hat Julias fehlende Papiere besorgt. Beide hoffen, dass ihrer Hochzeit nun nichts mehr im Wege steht. Daniel bricht es insgeheim das Herz, doch er versucht sich nichts anmerken zu lassen. Birgit bekommt überraschenden Familienzuwachs, und Lilly versucht Kolja zum Bleiben zu überreden. Nachdem Marie sich von Daniel verabschiedet hat, übergibt er Julia und Frederik ein ganz spezielles Hochzeitsgeschenk und konfrontiert die beiden mit einer traurigen Neuigkeit.
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises