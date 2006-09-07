Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 205

Telenovela
Staffel 14
Folge 10
vom 07.09.2006
Folge 10: Folge 205

43 Min.
Folge vom 07.09.2006
Ab 6

Frederik hat Julias fehlende Papiere besorgt. Beide hoffen, dass ihrer Hochzeit nun nichts mehr im Wege steht. Daniel bricht es insgeheim das Herz, doch er versucht sich nichts anmerken zu lassen. Birgit bekommt überraschenden Familienzuwachs, und Lilly versucht Kolja zum Bleiben zu überreden. Nachdem Marie sich von Daniel verabschiedet hat, übergibt er Julia und Frederik ein ganz spezielles Hochzeitsgeschenk und konfrontiert die beiden mit einer traurigen Neuigkeit.

