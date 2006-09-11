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Julia - Wege zum Glück

Folge 207

TelenovelaStaffel 14Folge 12vom 11.09.2006
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Julia - Wege zum Glück

Folge 12: Folge 207

43 Min.Folge vom 11.09.2006Ab 6

Julia und Daniel sind sich immer noch sehr wichtig und wollen Freunde bleiben. Während Tobias mit Tim ein ernstes Gespräch am Bootshaus führt, versuchen Lilly und Kolja Ordnung in ihr Gefühlschaos zu bringen. Andreas und Silke bemühen sich, ihr Trauma Jörg zu überwinden. Julia entdeckt in letzter Sekunde, dass Daniel Falkental klammheimlich verlassen will. Hat sie ihn nun endgültig verloren?

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