Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 196

TelenovelaStaffel 14Folge 1vom 23.08.2006
Folge 196

Folge 196Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 1: Folge 196

43 Min.Folge vom 23.08.2006Ab 6

Frederik und Julia sind mit Daniel einer Meinung. Auch wenn sich Daniel den beiden gegenüber sehr verschließt, wollen sie verhindern, dass Charlotte bei Marie die fragwürdige Behandlungsmethode anwendet. Während Dietmar Birgit seine Bedürftigkeit vortäuscht und sie um Unterstützung bittet, ist die letzte Chance für Annabelle und Katy gekommen: Die Wahrheit endgültig zu vertuschen ist zum Greifen nah.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen