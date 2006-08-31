Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 201

TelenovelaStaffel 14Folge 6vom 31.08.2006
43 Min.Folge vom 31.08.2006Ab 6

Julia und die Gravenbergs erfahren schockiert von Katys Verschwinden. Nun kann Annabelles Alibi für die Tatnacht nicht mehr überprüft werden. Als Daniel weiter gegen seine Mutter wettert, gibt diese Julia die Schuld an allem und es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung. Andreas trifft zu Hause auf eine völlig verstörte Silke, und muss dann schmerzvoll den Grund für ihre Panik erfahren.

