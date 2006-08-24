Julia - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 197
43 Min.Folge vom 24.08.2006Ab 6
Julia hofft, dass sich nun doch alles zum Guten wendet. Sie ahnt nichts von dem Unheil, das der ganzen Familie Gravenberg noch bevorsteht. Daniel wird ungewollt Zeuge eines Telefonats zwischen Annabelle und Katy und begreift allmählich die Ausmaße von Annabelles Intrigen.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises