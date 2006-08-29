Julia - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 199
43 Min.Folge vom 29.08.2006Ab 6
Während Julia versucht, sich ihre Angst nicht anmerken zu lassen, setzt Daniel all seine Hoffnungen in Maries Genesung und bringt sie damit ungewollt in Gefahr. Patrizia leidet sehr darunter, dass ihre Familie nun endgültig zerbrochen scheint und findet Trost bei Niko. Lilly und Kolja machen sich Gedanken um ihre Zukunft und ihr Verhältnis zu Tim. Entgegen aller Warnungen startet Daniel erneut einen Versuch bei Marie. Wird er diesmal zu ihr durchdringen und endlich die ganz Wahrheit erfahren?
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises