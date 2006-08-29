Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 199

TelenovelaStaffel 14Folge 4vom 29.08.2006
43 Min.Folge vom 29.08.2006Ab 6

Während Julia versucht, sich ihre Angst nicht anmerken zu lassen, setzt Daniel all seine Hoffnungen in Maries Genesung und bringt sie damit ungewollt in Gefahr. Patrizia leidet sehr darunter, dass ihre Familie nun endgültig zerbrochen scheint und findet Trost bei Niko. Lilly und Kolja machen sich Gedanken um ihre Zukunft und ihr Verhältnis zu Tim. Entgegen aller Warnungen startet Daniel erneut einen Versuch bei Marie. Wird er diesmal zu ihr durchdringen und endlich die ganz Wahrheit erfahren?

