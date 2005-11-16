Julia - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 031
43 Min.Folge vom 16.11.2005Ab 6
Obwohl die Liebe zwischen Julia und Daniel nun offiziell ist, kommt es zu weiteren Irritationen. Christa gewöhnt sich langsam an den neuen Lebensabschnitt ohne ihre Tochter. Sie ist froh, dass sie in Eva und Tobias gute Freunde gefunden hat. Annabelle will mit Jörgs Hilfe Julia und Daniel auseinander bringen.
