Julia - Wege zum Glück

Folge 044

TelenovelaStaffel 3Folge 14vom 05.12.2005
Folge 14: Folge 044

43 Min.Folge vom 05.12.2005Ab 6

Julia gesteht Daniel ihre Liebe. Bevor sie sich aber zu nahe kommen, flieht Julia und lässt einen irritierten Daniel zurück. Tobias überwindet seine väterliche Eifersucht und findet Tim eigentlich ganz nett. Frederik stellt in der Firma den neuen Sicherheitschef vor.

