Julia - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 036
43 Min.Folge vom 23.11.2005Ab 6
Aus Angst vor Jörg gibt Julia vor, Daniel nicht mehr zu lieben und verlässt ihn. Daniel ist verzweifelt und kann das alles nicht glauben. Ganz im Gegensatz zu Annabelle, denn ihr Plan scheint endlich aufzugehen. Kolja macht in der Firma eine furchtbare Entdeckung.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises