Julia - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 032
43 Min.Folge vom 17.11.2005Ab 6
Julia weiß nicht, ob sie Daniel von Jörgs' Erpressungsversuch erzählen soll. Sie will Christa dazu bringen, sich der Polizei zu stellen. Danach könnte sie endlich ihre Träume mit Daniel verwirklichen. Kolja und Lilly sind gespannt, was Tims' Beitrag zum gemeinsamen WG-Essen sein wird.
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises