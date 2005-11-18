Julia - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 033
43 Min.Folge vom 18.11.2005Ab 6
Julia und Daniel verbringen die erste gemeinsame Nacht im Haus Gravenberg und freuen sich auf ihre Zukunft. Nach Jörgs' gescheitertem Erpressungsversuch erzählt Christa Tobias endlich von ihrem Problem. Werner versucht mit allen Mitteln, Daniel zum Bleiben zu bewegen und merkt nicht, dass er genau das Gegenteil bewirkt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises