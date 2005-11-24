Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 037

TelenovelaStaffel 3Folge 7vom 24.11.2005
Folge 7: Folge 037

43 Min.Folge vom 24.11.2005Ab 6

Julia begründet die Trennung damit, Daniel niemals wirklich geliebt zu haben. Daniel versteht die Welt nicht mehr. Zwischen Julia und Daniel kommt es zu einem heftigen Streit. Auch in der Fabrik läuft alles durcheinander. Frederik kehrt zur Überraschung seiner Angestellten früher aus Afrika zurück als erwartet.

