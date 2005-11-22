Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 3Folge 5vom 22.11.2005
43 Min.Folge vom 22.11.2005Ab 6

Julia macht sich große Sorgen um Daniel, verschweigt aber weiterhin, dass sie von Jörg bedroht wird. Daniel freut sich sehr über die gelungene Überraschungsparty, bemerkt aber, dass seine Familie nicht anwesend ist. Annabelle setzt Jörg immer stärker unter Druck. Er soll Julia und Daniel endlich entzweien, bevor es zu spät ist.

