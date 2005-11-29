Julia - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 040
43 Min.Folge vom 29.11.2005Ab 6
Julia stellt Annabelle zur Rede, denn sie hat den Deal zwischen ihr und Jörg beobachtet. Annabelle lässt Julia abblitzen und ist damit beschäftigt, Jörg endgültig loszuwerden. Daniel versucht, sich bei seiner Familie für sein Verhalten zu entschuldigen. Kolja nimmt die Schuld der zerstörten Porzellanserie auf sich, was ihn in enorme Schwierigkeiten bringt.
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises