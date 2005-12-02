Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 043

TelenovelaStaffel 3Folge 13vom 02.12.2005
Folge 043

Folge 043Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 13: Folge 043

43 Min.Folge vom 02.12.2005Ab 6

Julia hat einen neuen Job. Sie arbeitet bei Jan im "Cosy One". Als Daniel Julia dort sieht, kommt es fast zum Streit mit seinem langjährigen Freund Jan. Werner freut sich, dass er sich mit Daniel ausgesprochen hat, während Frederik nach Patrizias Geständnis überlegt, wie es mit ihr in der Firma weitergehen soll. Nicht nur Niko legt ein gutes Wort für sie ein.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen