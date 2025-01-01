K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 108: Mörderische Sexspiele
23 Min.Ab 12
Der Besitzer einer Diskothek wird nackt und ans Bett gefesselt in seinem Schlafzimmer tot aufgefunden. Kurz davor wurde er mit einer stadtbekannten Stripperin gesehen - sie ist seit dem Mord verschwunden. Bei ihren Ermittlungen stoßen Nicole Drawer und Jens Loors auf den skrupellosen Geschäftspartner des Toten. Er kennt die Stripperin und hatte tags zuvor einen heftigen Streit mit dem Opfer - für die Tatzeit hat er allerdings ein Alibi ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1