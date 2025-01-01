Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Sexspiele

SAT.1Staffel 1Folge 108
Mörderische Sexspiele

Mörderische SexspieleJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 108: Mörderische Sexspiele

23 Min.Ab 12

Der Besitzer einer Diskothek wird nackt und ans Bett gefesselt in seinem Schlafzimmer tot aufgefunden. Kurz davor wurde er mit einer stadtbekannten Stripperin gesehen - sie ist seit dem Mord verschwunden. Bei ihren Ermittlungen stoßen Nicole Drawer und Jens Loors auf den skrupellosen Geschäftspartner des Toten. Er kennt die Stripperin und hatte tags zuvor einen heftigen Streit mit dem Opfer - für die Tatzeit hat er allerdings ein Alibi ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen