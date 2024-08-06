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K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexsünden eines Vaters

SAT.1Staffel 1Folge 129vom 06.08.2024
Sexsünden eines Vaters

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 129: Sexsünden eines Vaters

23 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12

Eine Frau liegt tot im Gebüsch - der erste Verdacht fällt auf einen brutalen Alkoholiker. Der Mann wollte verhindern, dass seine gepeinigte Ehefrau bei der Toten Schutz vor seinen Gewaltausbrüchen findet.

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