K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 178
Folge 178: Rachsüchtiger Frauenkiller

23 Min.Ab 12

Die Leiche der Gattin eines Professors liegt im Keller einer renommierten Kunsthochschule. Offenbar war sein berühmtestes Bild Inspiration für eine inszenierte Hinrichtung. Kurze Zeit später wird eine weitere Frauenleiche in der Hochschule gefunden. Treibt ein skrupelloser Psychopath sein Unwesen?

