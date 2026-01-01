K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 178: Rachsüchtiger Frauenkiller
23 Min.Ab 12
Die Leiche der Gattin eines Professors liegt im Keller einer renommierten Kunsthochschule. Offenbar war sein berühmtestes Bild Inspiration für eine inszenierte Hinrichtung. Kurze Zeit später wird eine weitere Frauenleiche in der Hochschule gefunden. Treibt ein skrupelloser Psychopath sein Unwesen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© Sat.1