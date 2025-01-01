Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kein Lösegeld für Marita

23 Min.Ab 12

Eine Frau ist entführt worden. Die Kommissare Nicole Drawer und Jens Loors vom K11 wenden sich an ihren Ehemann, der sie bei der Suche nach seiner Frau unterstützen soll. Doch der verweigert jegliche Zusammenarbeit und macht keinen Hehl daraus, dass ihn das Leben seiner Ehefrau nicht interessiert. Er widmet sich lieber seiner jungen Geliebten ...

