Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das untergeschobene Kind

SAT.1Staffel 1Folge 37
Das untergeschobene Kind

Das untergeschobene KindJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 37: Das untergeschobene Kind

23 Min.Ab 12

Ein Mann wurde in seiner Wohnung erschossen - die Ehefrau des Opfers ist mit der Tatwaffe geflohen. Die Kommissare finden die völlig verstörte Frau im nahe gelegenen Park. Sie bedroht Nicole Drawer und Jens Loors mit der Pistole und streitet die Tat ab. In ihrer Vernehmung belastet sie die Ex-Frau ihres Mannes ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen