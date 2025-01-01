Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 46
Folge 46: Todesfalle Sauna

23 Min.Ab 12

Eingesperrt in eine Sauna, starb eine 17-jährige Schülerin einen qualvollen Hitzetod. Die Ermittlungen ergeben, dass das Mädchen frisch verliebt war, doch niemand scheint den neuen Freund zu kennen. Fingerabdrücke auf Liebesbriefen an das Opfer führen die Kommissare auf die Spur eines polizeilich bekannten Betrügers ...

