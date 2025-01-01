Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 58
Folge 58: Das Balkonmonster

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau wurde in ihrem Appartement vergewaltigt. Die Ermittlungen ergeben, dass es sich bei dem Vergewaltiger um einen Serientäter handelt, das so genannte "Balkonmonster". Mithilfe eines Augenzeugen kann ein Phantombild erstellt werden. Ein Anrufer glaubt, auf dem Phantombild seinen Nachbarn zu erkennen ...

