K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 104: Nicht ohne meine Tochter
23 Min.Ab 12
Eine junge Mutter liegt schwerverletzt im Keller ihres Hauses. Von der vierjährigen Tochter Hanna fehlt jede Spur. Die Kommissare finden heraus, dass sich die 34-Jährige vor kurzem scheiden ließ. Hat sich in dem Haus eine Familientragödie abgespielt?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1