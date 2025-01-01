Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nicht ohne meine Tochter

SAT.1Staffel 11Folge 104
Folge 104: Nicht ohne meine Tochter

23 Min.Ab 12

Eine junge Mutter liegt schwerverletzt im Keller ihres Hauses. Von der vierjährigen Tochter Hanna fehlt jede Spur. Die Kommissare finden heraus, dass sich die 34-Jährige vor kurzem scheiden ließ. Hat sich in dem Haus eine Familientragödie abgespielt?

SAT.1
