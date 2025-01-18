K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 118: Schlussgemacht
23 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12
Timo B. überfällt nach der Trennung von seiner Freundin ein Juweliergeschäft. Beim Schusswechsel mit einem Polizisten wird der 19-Jährige schwer verletzt und muss ins künstliche Koma versetzt werden. Pikantes Detail für die Kommissare vom K11: der Schütze ist der Vater von Timos Ex-Freundin. Alles nur Zufall oder steckt mehr dahinter?
