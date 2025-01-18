Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlussgemacht

SAT.1Staffel 11Folge 118vom 18.01.2025
23 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12

Timo B. überfällt nach der Trennung von seiner Freundin ein Juweliergeschäft. Beim Schusswechsel mit einem Polizisten wird der 19-Jährige schwer verletzt und muss ins künstliche Koma versetzt werden. Pikantes Detail für die Kommissare vom K11: der Schütze ist der Vater von Timos Ex-Freundin. Alles nur Zufall oder steckt mehr dahinter?

