SAT.1Staffel 11Folge 134vom 30.12.2024
Folge 134: Immer Ärger mit der Ex

23 Min.Folge vom 30.12.2024Ab 12

Eine Mutter wird vor den Augen ihrer vierjährigen Tochter verschleppt. Die kleine Jule kann gerettet werden, doch von ihrer Mutter fehlt jede Spur. Schnell gerät der gewaltbereite Ex-Freund der Entführten ins Visier der Kommissare vom K11.

SAT.1
