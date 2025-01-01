K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 146: Zum Schutz der Familie
23 Min.Ab 12
Zum Schutz der Familie: Dirk H. ist ein erfolgreicher Chirurg. Als ihm auf dem OP-Tisch ein Unfallopfer verstirbt, macht der Ehemann der Patientin den Arzt für den Tod verantwortlich. Wenige Wochen später wird die Frau des Chirurgen niedergeschlagen. Auge um Auge, Zahn um Zahn?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12Gewalt
Copyrights:© SAT.1