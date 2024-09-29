K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 148: Geblitzt
23 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12
Im ersten Moment scheint es keinen Zusammenhang zwischen einem verletzten Polizisten und einer vermissten Frau zu geben. Doch als die Kommissare vom K11 die Ermittlungen in beiden Fällen aufnehmen, fügt sich alles nach und nach zu einem Bild zusammen. Den entscheidenden Hinweis liefert dabei ein Blitzerfoto - und macht aus vermeintlichen Opfern plötzlich skrupellose Täter.
