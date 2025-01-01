Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der tote Zahnarzt

SAT.1Staffel 11Folge 159
Der tote Zahnarzt

Der tote ZahnarztJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 159: Der tote Zahnarzt

23 Min.Ab 12

Der tote Zahnarzt: Falk Rosner wird in seiner Praxis ermordet aufgefunden. Der Zahnarzt überraschte dort nachts offenbar einen Einbrecher. Das Team vermutet, dass seine Helferin Lena Kamm etwas mit der Sache zu tun hat, die regelmäßig Lachgas aus der Praxis entwendet hat.

