K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 160: Ein kühner Plan
23 Min.Ab 12
Ein kühner Plan: Ein Kollege der K 11-Ermittler wird erschossen auf einem ehemaligen Industriegelände aufgefunden. Sven Schulze, der Partner des Toten, berichtet, dass die beiden Polizisten am Tatort nach Jugendlichen gesucht hatten, die eine junge Frau belästigt haben sollen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1