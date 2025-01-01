K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 163: Missgeschick
23 Min.Ab 12
Milan Kosic verfolgt den Fahrlehrer Stefan Akay mit einem Messer. Als Gerrit und Robert die beiden stoppen, behauptet Kosic, Akay habe sich an seine Frau herangemacht. Bald darauf wird Kosic wird wieder auf freien Fuß gesetzt, doch als Akay vergiftet in seinem Auto gefunden wird, nehmen die Kommissare Kosic wieder in Gewahrsam.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
