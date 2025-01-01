Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 11Folge 163
Folge 163: Missgeschick

23 Min.Ab 12

Milan Kosic verfolgt den Fahrlehrer Stefan Akay mit einem Messer. Als Gerrit und Robert die beiden stoppen, behauptet Kosic, Akay habe sich an seine Frau herangemacht. Bald darauf wird Kosic wird wieder auf freien Fuß gesetzt, doch als Akay vergiftet in seinem Auto gefunden wird, nehmen die Kommissare Kosic wieder in Gewahrsam.

