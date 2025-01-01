K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 27: Du hast den Tod gewählt
23 Min.Ab 12
Mit der Gewissheit zu sterben verharrt die 35-jährige Charlotte P. stundenlang von Angesicht zu Angesicht mit ihrem künftigen Mörder in einem dunklen Kellerversteck. Die Kommissare vom K 11 suchen fieberhaft nach der Frau. Aber nicht aus Sorge um sie, sondern, weil die Ermittler sie für die Täterin in ihrem aktuellen Fall halten ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1