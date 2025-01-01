Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 33
23 Min.Ab 12

Die Kommissare Naseband und Rietz starten gemeinsam in den Skiurlaub bei einer alten Bekannten. Doch der Urlaub im verschneiten Oberstdorf endet abrupt, als ein ortsansässiger Bauer erschossen wird. Unter Verdacht der einheimischen Polizei: der Ehemann von Nasebands Bekannter. Von seiner Unschuld überzeugt, bittet sie die Kommissare um Hilfe. Doch die Idylle erweist sich auch für die Ermittler schnell als tödliche Gefahr ...

