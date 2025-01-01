Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 11Folge 41
Folge 41: Die lebenden Toten

23 Min.Ab 12

Zombie-Alarm auf dem Friedhof: Völlig verängstigt berichtet Udo W. auf dem Kommissariat von einer Begegnung mit einem Untoten. Keiner glaubt dem alkoholisierten Mann, doch das ändert sich schon am nächsten Morgen. Denn auf dem Friedhof wurde ein offenes Grab entdeckt und von der Leiche fehlt jede Spur.

