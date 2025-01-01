K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 41: Die lebenden Toten
23 Min.Ab 12
Zombie-Alarm auf dem Friedhof: Völlig verängstigt berichtet Udo W. auf dem Kommissariat von einer Begegnung mit einem Untoten. Keiner glaubt dem alkoholisierten Mann, doch das ändert sich schon am nächsten Morgen. Denn auf dem Friedhof wurde ein offenes Grab entdeckt und von der Leiche fehlt jede Spur.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1