K 11 - Kommissare im Einsatz

Saat des Bösen

SAT.1Staffel 11Folge 49
Folge 49: Saat des Bösen

23 Min.Ab 12

Grausamer Fund für die Kommissare vom K 11! Gleich zwei Frauenleichen liegen in einem abgelegenen Waldstück. Beide sind fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Beide stammen aus dem Ausland. Die Kommissare Alexandra Rietz und Gerrit Grass ermitteln eine weitere Parallele: die zwei Frauen arbeiteten in ein und demselben Großmarkt. Finden sie hier den brutalen Frauenmörder?

SAT.1
